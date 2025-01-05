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شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 7%.. انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة حسابات المياه في المملكة لعام 2023، ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض الاستهلاك الزراعي من المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 7% في عام 2023، حيث بلغ 9.356 ملايين م3 مقارنة بعام 2022.
فيما شكلت المياه الجوفية المتجددة المستخرجة 21% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في عام 2023، وسجلت المياه الجوفية غير المتجددة المستخرجة انخفاضًا بنسبة 6% لتبلغ 1.849 مليون م3 في عام 2023.
في حين شكلت مياه التحلية المنتجة 50% من كمية المياه الموزعة لعام 2023، مقارنة بـــ 44% في عام 2022.
في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31% حيث بلغت 3.785 ملايين م3 لعام 2023.
وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023.
كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون م3 مقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.
فيما شكلت المياه الجوفية المتجددة المستخرجة 21% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في عام 2023، وسجلت المياه الجوفية غير المتجددة المستخرجة انخفاضًا بنسبة 6% لتبلغ 1.849 مليون م3 في عام 2023.
في حين شكلت مياه التحلية المنتجة 50% من كمية المياه الموزعة لعام 2023، مقارنة بـــ 44% في عام 2022.
استهلاك المياهوبينت نتائج النشرة، أن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في عام 2023 بلغ 12.298 مليون م3، كما شكلت نسبة إنفاق قطاع الزراعة 0.5% من إجمالي الإنفاق على المياه المستخدمة.
في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31% حيث بلغت 3.785 ملايين م3 لعام 2023.
وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023.
كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون م3 مقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.