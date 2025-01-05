شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 7%.. انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

استهلاك المياه

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة حسابات المياه في المملكة لعام 2023، ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض الاستهلاك الزراعي من المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 7% في عام 2023، حيث بلغ 9.356 ملايين ممقارنة بعام 2022.فيما شكلت المياه الجوفية المتجددة المستخرجة 21% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في عام 2023، وسجلت المياه الجوفية غير المتجددة المستخرجة انخفاضًا بنسبة 6% لتبلغ 1.849 مليون مفي عام 2023.في حين شكلت مياه التحلية المنتجة 50% من كمية المياه الموزعة لعام 2023، مقارنة بـــ 44% في عام 2022.وبينت نتائج النشرة، أن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في عام 2023 بلغ 12.298 مليون م، كما شكلت نسبة إنفاق قطاع الزراعة 0.5% من إجمالي الإنفاق على المياه المستخدمة.في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31% حيث بلغت 3.785 ملايين ملعام 2023.وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023.كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون ممقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.