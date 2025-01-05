زلزالٌ بقوة 4.8 درجة يضرب جزر تونغا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2025, 7:17 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر "تونغا" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بُعد 117 كيلو متراً جنوب شرقي قرية "هيهيفو" الواقعة في الجزيرة، وعلى عُمق 36.5 كيلو متر. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن، عن وقوع أضرارٍ مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال، كما لم تصدر تحذيراتٌ من موجات مدٍ عاتية "تسونامي".

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