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رجال سعودي يستعرض خلطات عود قيمتها أكثر من 10 مليار ريال .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف رجال سعودي عن خلطات عود تتعدى قيمتها أكثر من 10 مليار ريال .

وجاء الصحفي السابق الذي يدعى سعود المقحم وهو بمحل عطور ويستعرض خلطات العود وأسعارها مندهشًا من قيمتها.

وبيّن أن سعر خلطة عود الشيخ محمد بن زايد يتجاوز قيمته 8 مليون ريال، بينما سعر التولة الصغيرة بـ 80 ألف ريال .

وأثار المقطع جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق أحدهم قائلاً:” التولة ب ٨٠ ألف روبية يعني 18 ريال سعودي، والأسعار بالروبية لكن المصور يوهم المشاهد أنها بالريال، مليون روبية = 231 ريال .”

وقال آخر :” بس المحل واضح إنه في دام فيه دفع عن طريق مدى والمبلغ بالريال السعودي.”

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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