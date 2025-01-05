شكرا لمتابعة خبر عن رجال سعودي يستعرض خلطات عود قيمتها أكثر من 10 مليار ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجال سعودي عن خلطات عود تتعدى قيمتها أكثر من 10 مليار ريال .

وجاء الصحفي السابق الذي يدعى سعود المقحم وهو بمحل عطور ويستعرض خلطات العود وأسعارها مندهشًا من قيمتها.

وبيّن أن سعر خلطة عود الشيخ محمد بن زايد يتجاوز قيمته 8 مليون ريال، بينما سعر التولة الصغيرة بـ 80 ألف ريال .

وأثار المقطع جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق أحدهم قائلاً:” التولة ب ٨٠ ألف روبية يعني 18 ريال سعودي، والأسعار بالروبية لكن المصور يوهم المشاهد أنها بالريال، مليون روبية = 231 ريال .”

وقال آخر :” بس المحل واضح إنه في السعودية دام فيه دفع عن طريق مدى والمبلغ بالريال السعودي.”