شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: بدء الحالة الممطرة الخامسة اليوم حتى الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن الحالة الممطرة الخامسة‬⁩ لعام 1446هـ .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الحالة الممطرة الخامسة‬⁩ لعام1446هـ تبدأ من غد الأحد للأربعاء1446/7/8هـ، على أجزاء من مناطق تبوك فالمدينة فمكة فالشمالية والجوف فحائل فالقصيم فالرياض.”

وأضاف:” احتمال الرياض نفسها فالشرقية والباحة وعسير الأمطار المتوقعة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول ورياح نشطة.”

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض ، مكة المكرمة.