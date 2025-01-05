شكرا لمتابعة خبر عن المسند: متبقي 50 يومًا على إجازة الشتاء و 54 يومًا على رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن الأيام المتبقية على إجازة الشتاء.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الأحد 5 رجب 1446هـ، 5 يناير – كانون الثاني 2025م، 15 الجدي 1403 هـ.ش، 04 نوء الشولة، 30 المربعانية 16 فصل الشتاء .”

‏وأضاف:” بقي على الشبط 10 أيام، وعلى العقارب 36 يومًا، بينما بقي على نهاية الفصل الثاني 46 يومًا، وعلى يوم التأسيس 49 يومًا، وعلى إجازة الشتاء 50 يومًا، وعلى رمضان 54 يومًا.”

‏وتابع:” بقي على الحميمين 75 يومًا وعلى إجازة عيد الفطر 75 يومًا، وعلى الربيع 75 يومًا، وعلى الذراعين 101 يوم، بينما على إجازة عيد الأضحى 145 يومًا، و الحج 151 يومًا، و فصل الصيف 167 يومًا، وإجازة الصيف 172 يومًا ‏وبقي على نهاية السنة الهجرية 172 يومًا.”