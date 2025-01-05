شكرا لقرائتكم خبر عن التذكرة وعدم التدخين.. 6 التزامات لمستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للنقل الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف حماية حقوق المستخدمين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدم الخدمة ومدير البنية التحتية والمستخدمين.

وحددت الهيئة 6 التزامات عامة لمستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن تتمثل في الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، والالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى، التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة، والالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل، أو التقيد بشروط الرحلة، الامتثال لمتطلبات السلامة.





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وأوجبت الهيئة على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهارها لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقًا لما ورد في ”جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق“.

وأوضحت أنه لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها. ​​

وأوجبت الهيئة على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وإظهارها لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقًا لما ورد في ”جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق“.وأوضحت أنه لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها. ​​

محظورات "خطرة" بالعربات



وحظرت على الراكب سواء على متن الوسيلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقًا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالوسيلة أو المرافق، ويتحمل مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات. ​​

وألزمت الهيئة الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يستخدمون كراسي متحركة، أو أية معدات تنقل أخرى بالدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المخصصة لخدمتهم، والتأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.

وأكدت على عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة حيث يتم تقديم الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام، المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها.



سلوك لائق



وأوجبت على الركاب مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، منها الامتناع استخدام الدراجات، أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق، أو النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق، أو في غرف الصلاة، أو أي مكان يحظر النوم فيه.



ممنوع الإزعاج



وحظرت الهيئة تشغيل أي جهاز يصدر صوتًا عاليًا أو مزعجا للآخرين؛ كأجهزة الراديو، أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن سواء في المحطات أو وسيلة النقل، ويتوجب أيضا على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصةً الرحلات الطويلة، ووضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.

وألزمت الراكب بالتقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو للعائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.

إرشادات الأمن والسلامة



وشددت الهيئة على اتباع إرشادات الأمن والسلامة، منها عدم إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك، وعدم إخراج الأيدي، أو الأرجل، أو جزء من الجسم، أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ومنعت الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف، أو إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.

وأهابت الهيئة بالركاب الإبلاغ فوراً عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطّمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.

وأوجبت على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كلياً.