شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الحصاد اليدوي للبن يضمن الجودة ويقلل التلف والان نبدء بالتفاصيل

.

منتج مميز

.

.

.

.

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عملية حصاد البن تمر بأسلوبين رئيسيين يهدفان إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والمحافظة على النباتاتوأوضحت الوزارة أن الحصاد اليدوي يُعتبر الطريقة المثلى في المزارع الصغيرة والمخصصة لإنتاج البن الفاخر، حيث يتم جمع الثمار الناضجة فقط بعناية فائقة، ما يقلل من التلف ويضمن جودة عالية للحبوب.وأشارت إلى أن هذه الطريقة، رغم تكلفتها العالية، تعد الخيار الأفضل للمزارع التي تسعى لتقديم منتج مميز في الأسواق المحلية والعالميةأما في المزارع الكبيرة، فيُستخدم الحصاد الآلي لتسريع العملية وتغطية مساحات واسعة في وقت أقل، مع أهمية ضبط الآلات بدقة لتجنب إتلاف النباتات أو جمع الثمار غير الناضجة، ما قد يؤثر سلباً على جودة المحصولوشددت الوزارة من خلال الإرشاد الزراعي على أهمية اختيار الطريقة المناسبة وفقًا لحجم المزرعة ونوعية الإنتاج المستهدف، لضمان تحقيق عوائد اقتصادية مجزية ودعم استدامة قطاع البن المحلي، الذي يُعد جزءاً من التراث الزراعي للمملكةيُذكر أن المملكة تسعى لتطوير زراعة البن ضمن مبادراتها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030