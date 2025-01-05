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شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار دمشق الدولي.
وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.
يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.
يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.