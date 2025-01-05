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مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة لمساعدة الشعب السوري

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واس- الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السادسة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متجهة إلى مطار دمشق الدولي.
وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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