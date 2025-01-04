شكرا لمتابعة خبر عن أدبي جدة يحتفل باليوم العالمي للغة برايل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يحتفل النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع الوكيل الأدبي محمد توفيق بلو باليوم العالمي لبرايل 2025م تحت “شعار سطور مضيئة معهم” غدا الاحد 5 يناير 2025 م وذلك في تمام الساعة السادسة مساء وهو اليوم الذي تحتفل به المملكة كسائر دول العالم في 4 يناير من كل عام. بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2018م.

الذي نص على “إعلان يوم 4 كانون الثاني/يناير يومًا عالميًا للغة برايل، على أن يحتفل به سنويًا ابتداء من عام 2019، من أجل إذكاء الوعي بأهمية لغة برايل، باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال، في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر”.

حيث يبدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم يتلوها الطالب الكفيف بمدرس ابن سيرين الابتدائية بجدة عبد العزيز بعدها النشيد الوطني تعزفه الطفلة الموهوبة صاحبة النغم المبدعة الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بمعهد النور للبنات بجدة كيان بدوي – بعدها كلمة رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة، أ.د عبد الله بن عويقل السلمي – بعدها يقدم الأستاذ ماجد العسيري مدرب تقنيات المكفوفين، كلمة بعنوان “كيف نستفيد من برايل بشكل علمي عملي” بعدها قصة مشروع “تدليك القدمين بأيدي المكفوفين” – للمدرب الكفيف حسني جميل بوقس الحاصل على ‏الدبلوم العالي في ريادة المشاريع .

بعدها – نشيد الواحد الأعظم من أداء مستشارة التربية الأسرية أميرة باوزير.

واخير يقدم الوكيل الأدبي الكاتب والمؤلف محمد توفيق بلو كلمة بعنوان سطور مضيئة معهم “قصة كتاب” وسوف وسوف يقام معرض تشكيلي مصاحب للفعاليه من ابداعات الفنانة الكفيفة ايمان علاوي والفنان الكفيف فارس بكر كما يقدم الحفل الإعلامي المعروف احمد الغامدي.