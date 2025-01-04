شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 600 كيلوجرام من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 600 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

كما قبضت الدوريات في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (14850) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.