عقود استرشادية لجمع التبرعات

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نموذجا استرشادياً لعقود الخدمات ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، والذي يمكن ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ العقود ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ.

وتاتي أهمية ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ كونه ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

نطاق الخدمات

يتضمن العقد التسويقي عددا من العناصر، ومنها نطاق الخدمات، وهو وصف تفصيلي للخدمات التي ستقدمها شركة التسويق، بما في ذلك قنوات التسويق وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، الحملات الإعلانية، والمواد التسويقية: التصاميم، المحتوى، الفيديوهات.

موافقة خطية

تتضمن عناصر العقد التسويقي كذلك الالتزامات بما في ذلك تحديد التزامات كل طرف، مثل تقديم التقارير، وتوفير المعلومات، والالتزام بالجدول الزمني، وضرورة إلزام المسوقين بوضع الـ QR Code في جميع الإعلانات والوسائل الدعائية.

وبحسب العقد الاسترشادي فإنه في حال قامت الشركة المسوقة بالتعاقد بالباطن فإنه يلزم الحصول على موافقة خطية من المنظمة غير الربحية بعد موافقة المركز.