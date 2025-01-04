شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية حتى الأربعاء.. "الدفاع المدني" يصدر تحذيرات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأربعاء المقبل.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.وشدد الدفاع المدني على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.وستشمل جدة والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل، كما تكون الحالة متوسطة إلى غزيرة لتشمل الطائف وميسان وأضم والمويه وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة.وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح وثادق وحريملاء ومرات.وتكون خفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة، والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية والرين وضرما والحريق.ولفتت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.هذا وتشهد المنطقة الشرقية هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال يومي الثلاثاء الموافق 8 يناير والأربعاء الموافق 9 يناير.وستتراوح كميات الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات، وأخرى خفيفة إلى متوسطة في بقية أنحاء المنطقة.ويتوقع أن تسجل محافظات حفر الباطن، قرية العليا، الخفجي، والنعيرية أمطارًا متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مصحوبة برياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار في بعض الفترات.وستشهد محافظات الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، بقيق، تنورة، والأحساء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة.وكان أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعات بحالة مطرية شاملة ستؤثر على مختلف مناطق المملكة.وتكون ابتداءً من مساء يوم غدًا الأحد القادم الموافق 5 يناير، وتستمر على مدار الأسبوع.وتتراوح كميات الأمطار المتوقعة بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع احتمال ترافقها بظواهر جوية مثل الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول في بعض المناطق.