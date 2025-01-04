شكرا لقرائتكم خبر عن ”المسعف المدرسي“.. 500 ”سفير حياة“ في مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المسعف المدرسي

الدمام - شريف احمد - وافق وزير التعليم يوسف البنيان، على الإطار التنظيمي لمشروع ”المسعف المدرسي“، الذي يأتي ضمن جهود التكامل بين وزارتي التعليم والصحة.ويهدف المشروع، الذي ستتولى تنفيذه وكالة تنمية قدرات الطلاب ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، إلى تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس على أسس الإسعافات الأولية، ليكونوا قادرين على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.ينطلق المشروع على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على تأهيل 500 مدرب مركزي من الشؤون الصحية المدرسية، يحمل كل منهم ترخيصًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي لتدريب الكوادر في المدارس على برنامج ”سفير الحياة“ لمدة عامين دراسيين، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى توطين واستدامة التدريب، لضمان استمرار البرنامج وتحقيق أهدافه على المدى الطويل.وبحسب الإطار التنظيمي، سيتولى مدير قسم الشؤون الصحية المدرسية مهمة تنسيق المشروع، بالتعاون مع ضابط اتصال من هيئة الهلال الأحمر السعودي، للإشراف على مرحلة التدريب المركزي وفقًا للمواعيد المحددة.وسيتم ترشيح المدربين المركزيين من العاملين في مجال الصحة المدرسية بناءً على أعداد محددة لكل إدارة تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة.