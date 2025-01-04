شكرا لمتابعة خبر عن خبير مناخي: حالة مطرية تغطي مناطق المملكة من مساء الغد حتى الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل عن حالة جوية ممطرة ستؤثر على العديد من المناطق، وستبدأ من مساء الغد وتستمر حتى صباح الأربعاء.

وقال الحقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: “اللي يبغى يعتمر تحت المطر أو يكون في الحرم النبوي تحت المطر يوم الاثنين 6 رجب/ 6 يناير أجواء مناسبة جداً” .

وأضاف: “حالة ممطرة جميلة وضباب تغطي مناطق متعددة من مساء الأحد وحتى صباح الأربعاء بحسب المراصد” .

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض في درجات الحرارة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أغلب مناطق المملكة، والتي تشمل تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، ومنطقة الحدود الشمالية وكذلك المحافظات الغربية .