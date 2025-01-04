شكرا لمتابعة خبر عن تجمد المياه بمرتفعات جبل اللوز في تبوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني مقطع فيديو، لتجمد المياه بمرتفعات جبل اللوز في تبوك، في ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث.

وأظهر مقطع فيديو تجمد المياه العالقة في أحد المضخات في المنطقة، ما يبرز تأثير الطقس البارد في تلك المناطق الجبلية المرتفعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك احتمالًا لحدوث عدم استقرار في الطقس، مع فرصة لهطول الأمطار في بعض المناطق، مما يجعل المواطنين حريصين على متابعة التوقعات باستمرار.