شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : الموجة الباردة مستمرة حتى منتصف الأسبوع مع تقلبات جوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، أن الموجة الباردة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مصحوبة بتقلبات جوية.

وأوضح العقيل خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، هناك تباين كبير في درجات الحرارة بين المناطق، حيث سجلت جدة اليوم الجمعة 33 درجة مئوية، بينما وصلت في الرياض إلى 15 درجة مئوية.

وأضاف العقيل أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق مثل تبوك، سواحل الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، وكذلك المحافظات الغربية.

ومن المتوقع أن تشهد جدة ومكة المكرمة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء الأحد، بسبب تقابل الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية مع الرياح الشمالية، مما يؤدي إلى حالة جوية غير مستقرة، وبعدها تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع .