شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: جولة مطرية غزيرة تضرب عدة مناطق بدءاً من الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المركز يرصد حالة مطرية غزيرة، من المتوقع أن تضرب عدة مناطق بالمملكة، بدءًا من الأحد.

وأشار القحطاني في منشور له على منصة إكس: “نراقب باهتمام جولة مطرية جديدة تبدأ بعد غدٍ الأحد، تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة”.

وأشار أن مناطق مكة المكرمة وتشمل مدينة جدة، المدينة المنورة وسواحلها مشيرًا أنها ستكون الأكثر تأثراً، والشرقية، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة.

واختتم تغريدته أن المركز الوطني للأرصاد، سيوضح كافة التفاصيل، في تقرير لاحق.