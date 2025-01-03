شكرا لمتابعة خبر عن تاجر يخسر أمواله بعدما أوهمه عامل غير نظامي بالمكسب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف تاجر الأغنام، بندر محمد، تفاصيل تعرضه للخسارة، بعدما أوهمه عامل مخالف لنظام الإقامة والعمل بالمكسب.

وأوضح بندر أنه دخل في تجارة للأغنام مع عامل غير نظامي، وسرت الأمور بينهما على نحو جيد في البداية، حيث دخل في تجارة مربحة معه.

وأشار أن الأمر انتهى بخسارته مبلغ 50 ألف ريال، بعد التعاقد في تجارة ولكنه اكتشف أنه سُرق، ولم يستطع الإبلاغ، لأنه تاجر بشكل غير نظامي وعمل مع مخالفين.