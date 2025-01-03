شكرا لمتابعة خبر عن المسند: ذروة الموجة الباردة الثانية تبدأ اليوم وفجر والسبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند عن الموجة البارد الحالية والحالة المطرية المتوقعة .

وقال المسند في مقطع فيديو التقطه خلال مداخلة مع إحدى البرامج التليفزيونية:” أن هذه الموجة الباردة الثانية في هذا الموسم ولكنها أقل حدة من الموجة السابقة التي ضربت المملكة.”

وأضاف :” على أيةِ حال الموجة الباردة توصلت إلى أجواء المملكة تقريبًا من يوم الثلاثاء واشتدت البارحة واليوم أكثر، ومتوقع أن تستمر زحفًا ناحية الجنوب وتخفض درجة الحرارة أكثر يوم الجمعة وفجر السبت أيضًا .”

وتابع :” بناءً على ذلك نستطيع القول أن ذروة هذه الموجة ستكون فجري يوم الجمعة ويوم السبت وقد تسجل درجة الحرارة -3 و -4، خاصة في شمال شرقي منطقة حائل .”