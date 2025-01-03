شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم التطهر بفضل ماء خلت به المرأة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، حكم التطهر بفضل ماء خلت به المرأة.

وقال الشثري في لقاء مع برنامج يستفتونك على قناة الرسالة: “لقد ورد حديث في نهي الرجل من الوضوء بماء خلت به المرأة لطهارة كاملة”.

وأضاف: ” وقالت طائفة من أهل العلم أنه لا حرج من أن يتوضأ الرجل بفضل ماء تطهرت به المرأة طهارة كاملة، وقد يستدلون علي ذلك بقوله تعالي: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا”، فلم يجيز التيمم إلا عند عدم الماء”.

وتابع: “وعلى كلا فاجتناب الرجل للماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، إن لم يجد سوي ذلك الماء لزم أن يتوضأ به”.