شكرا لمتابعة خبر عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الخميس، في بعض مطارات المملكة.

ونشر عبدالله المسند، عبر حسابه على منصة إكس قائمة بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على تلك المطارات.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية، مع فرصة لتكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.