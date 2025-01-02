شكرا لقرائتكم خبر عن كاونتر ومقاعد انتظار.. 9 اشتراطات لـ «محلات بيع قطع الغيار» والان نبدء بالتفاصيل

محلات بيع قطع الغيار في السعودية

محلات بيع السلع في السعودية

تركيب كاميرات أمنية

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة البلديات والإسكان، 9 متطلبات أساسية لمحلات بيع قطع الغيار، تتمثل في توفير «كاونتر» للاستقبال، ومقاعد انتظار للمستفيدين، مشيرة إلى الالتزام بفصل منطقة التخزين عن منطقة المحاسبة والاستقبال بحاجز من الألواح الجبسية أو الألمنيوم المقوى وما في حكمها بما يتناسب مع تصميم المحل.وشملت الاشتراطات، التي طرحتها الوزارة، عبر منصة ”استطلاع“، أن تكون محلات قطع غيار وسائل النقل، وقطع غيار الزينة للمركبات، وقطع غيار الأجهزة والمعدات، في المناطق الصناعية والورش والمستودعات ومحطات الوقود والشوارع التجارية.وألزمت الوزارة المرخص له يجب توفير الحد الأدنى المتطلبات المعمارية التي تتمثل في منطقة استقبال ومحاسب مخزن لقطع الغيار، وتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات أو المنشآت التجارية.وسمحت بعمل حواجز بحدود أرفف العرض المواجهة لمنطقة الاستقبال، على أن تكون مناسبة لتصميم المحل، مؤكدة على أنه يجب ألا تقل المسافة بين أعلى رصات التخزين / العرض والسقف عن 60سم، ويجب ألّا يقل عرض الممرات والمسارات بين الأرفف عن 120 سم في المخزن وفي صالة العرض.وأوجبت توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ، وألّا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.وحظرت وضع أي نوع من السلع على أرضية المحل أو كاونتر الاستقبال، وفي حال وجود صالة عرض يجب أن تكون الأرفف والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط.وأكدت الوزارة ألا تتجاوز مساحة المستودع 25% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص أو 150م2 أو أيهما أقل، وأن يكون المستودع ضمن المحل المنشأة، وألا يكون في الواجهة، ويسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به «150م2»، وبحد أعلى 50% من المساحة الإجمالية.واشترطت الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط.واشترطت على مقدم الخدمة تركيب كاميرات أمنية ويكون له صلاحية على الكاميرات التابعة لمواقفه الخاصة ويضمن عملها وتشغيلها في حال كانت كاميرات المواقف تتبع لمنشأة أخرى، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.ومنعت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.وحظرت نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل البلدية أو الأمانة، يمنع إعادة فتحه لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط.وألزمت أن تكون واجهة المحل أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.