شكرا لقرائتكم خبر مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل ينطلق في نسخته العاشرة بجوائز تتجاوز 7.7 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل في نسخته العاشرة، يومي الجمعة والسبت المقبلَين، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، في حدث فروسي بارز تتجاوز قيمة جوائزه المالية 7.7 مليون ريال، موزعة على عشرة أشواط رئيسية، يُنظمها نادي سباقات الخيل.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعم إقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، والاحتفاء برموز الوطن والمساهمة في تخليد ذكراهم.

وقال سمو الأمير بندر: "يحظى مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بمتابعة واهتمام ملحوظ من قِبل قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله– لاقتران المهرجان برموز وقامات كبيرة ترتبط أسماؤهم بكيان وإنجازات هذا الوطن؛ فهم أبناء المؤسس –طيب الله ثراه– ولهم إسهامات ودور بارز في مسيرة المملكة على عدة أصعدة، ولهم كذلك حضور ودعم كبير في سباقات الخيل".

وختم رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل تصريحاته مؤكدًا أن الأمسيتين بمنزلة حدث فروسي ملكي يضاهي كبرى المهرجانات والسباقات العالمية من حيث التنظيم وحجم الحدث.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل الأستاذ زياد المقرن، إن مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع؛ نظراً إلى أهميته الكبيرة ضمن روزنامة السباقات في المملكة، وأوضح أن إدارة نادي سباقات الخيل تسعى دائماً إلى التطوير وفق أعلى معايير أنظمة السباقات العالمية.

أبرز الخيل المتنافسة

وعلى مدار يومي المهرجان، تشهد أشواط كؤوس الملوك والأمراء مشاركة مجموعة من أبرز الخيل في عالم السباقات، من بينها "باور إن نمبرز" و"جاك ريد كلاود" و"ويت تو إكسل" في كأس الملك سعود، بينما يشارك "كارمل رود" و"فاينل دستنيشن" و"ريبيليوس ستيج" في كأس الملك فيصل المصنف دولياً "ليستد".

وفي كأس الملك خالد، يتنافس "ضيدان" و"عزم الرياض"، في حين يضم كأس الملك فهد كلاً من "متضبطة" و"نوافع".

كما يشارك في كأس الملك عبد الله، كل من "يامنصور" و"بدر السماوي". وفي كأس الأمير سلطان تظهر أسماء مثل "مزيونة" و"عليا".

وتشمل المنافسات أيضاً "حي نباها" و"عادات" في كأس الأمير بدر، و"هقيت" و"وقتك" في كأس الأمير نايف. أما كأس الإمام محمد بن سعود، فيشهد مشاركة "سودد" و"تاج العلياء"، فيما يتصدر "تلال الخالدية" المنافسة في سيف الإمام تركي بن عبد الله المصنف دولياً "ليستد".

ويدعو نادي سباقات الخيل، جميع عشاق الخيل للحضور إلى ميدان الملك عبد العزيز للاستمتاع بتجربة فريدة ومتابعة السباقات مباشرة؛ حيث يوفر الميدان مرافق متكاملة وفعاليات مصاحبة تناسب جميع أفراد العائلة.