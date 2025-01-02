شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد رخص معلمي الخاص من المنظمات العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمدت وزارة التعليم، قبول (رخص المعلمين) الحاصلين عليها من المنظمات العالمية المعتمدة بدلاً من اشتراطات الرخصة المهنية الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة لمزاولة مهنة التعليم للكوادر التعليمية في التعليم الخاص بالمملكة.

وحددت الوزارة سبع منظمات عالمية لاعتماد شهاداتها للمعلمين والمعلمات الحاصلين عليها للعمل في المدارس الأهلية، والعالمية، ومدارس الجاليات بمناطق ومحافظات المملكة.

ويأتي ذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتأكد من موثوقية الشهادات المقدمة، واعتماد ذلك من اللجنة التنفيذية بهيئة تقويم التعليم والتدريب وفق الآلية المتبعة لذلك.