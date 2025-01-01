شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجة باردة قوية تجتاح المملكة حتي الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله العصيمي، عن تعرض المملكة لموجة باردة قوية اعتبارا من الليلة وحتى مساء الأحد القادم.

وقال العصيمي، عبر حسابه الرسمي علي منصة إكس: ” طقس شديد البرودة اليوم الاربعاء ولكن البداية الفعلية للموجة الباردة القوية سيكون اعتبارا من الليلة وحتى مساء الأحد القادم مع تعمق الكتلة السيبيرية وتأثيرها على معظم المناطق”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أكد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن توقعه لاستمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى الأحد القادم.

وأوضح أن المناطق المتأثرة: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، شمال منطقة المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى مناطق: القصيم، الرياض، شمال المنطقة الشرقية.