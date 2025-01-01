شكرا لمتابعة خبر عن مديرة مدرسة بحي الشفاء جنوب الرياض تكرم حارس يوم تقاعده بطريقة مميزة.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت منسوبات مدرسة في حي الشفاء جنوب الرياض عن امتنانهن لموظف الأمن الذي تولى حراسة المدرسة لسنوات بطريقة مميزة.

وأقامت إلهام سعد القرني، مديرة المدرسة الثانوية 113، تكريما خاص للحارس محمد إسماعيل حدادي، بمناسبة تقاعده بعد سنواتٍ من العطاء والتفاني، وشارك في هذه اللفتة الإنسانية منسوبات المدرسة وذلك على حسابهن الخاص.

وأعدت “القرني” ومنسوبات المدرسة استقبالا خاص بالحارس، جرى خلاله تكريم الأخير بحضور مدير مكتب التعليم بالحي، إبراهيم محمد شراحي، فضلا عن تقديم وجبة غداء له على حسابهن الخاص، وقيامهن أيضا بإهدائه مبلغ مالي له تقديرا لجهوده.

كما خصصت مديرة المدرسة رابطا دعت فيه الجميع لكتابة رسائل تقدير للحارس، وشارك فيها الكثيرين ممن عبروا عن تقديرهم لجهوده خلال فترة عمله.

ومن بين رسائل التقدير التي وجهت للحارس :”صباح الوفاء والتقدير لمن كان جزءًا من حياتنا اليومية، صباح مميز بيوم يحمل في طياته مشاعر الامتنان والاحترام..هذا الصباح يليق بيوم تكريم حارس المدرسة، ذلك الشخص الذي كان سندًا وعينًا ساهرة على أمن وسلامة المدرسة، والذي كرس سنوات عمره في خدمتها..وفي هذا اليوم، نحتفي برجل العطاء الذي كان جزءًا لا يتجزأ من منظومتنا، ونقول له: شكرًا بحجم السماء على كل ما قدمته.. تستحق أن تختم مسيرتك بكلمات حب ووفاء تبقى في القلوب.

واختتمت رسائل التقدير بالأمنيات بالتوفيق للحارس وأن ينعم بالراحة في حياته الجديدة، واصفين إياه بأنه صاحب “قلب طيب”.