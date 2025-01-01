شكرا لمتابعة خبر عن الإحصاء تعلن نتائج مسابقة المعرفة الإحصائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مسابقة المعرفة الإحصائية التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة التعليم واستهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية التي كانت قد انطلقت في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وانتهت في السادس والعشرين من الشهر نفسه.

وبحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد الإدارات التعليمية المشاركة في المسابقة (16) إدارةً تعليمية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المشاركين فيها (243,245) طالبًا وطالبة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذكور المشاركين في المسابقة (84576) طالبًا في حين بلغ إجمالي عدد الطالبات الإناث المشاركات في المسابقة (158669) طالبةً.

ومن ناحية أخرى فقد بلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المشاركين في المسابقة (114129) طالبًا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المشاركين في المسابقة (129116) طالبًا وطالبة.

وأظهرت النتائج أن طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هم الأكثر مشاركة حيث بلغ عددهم 46635 طالبًا وطالبة، بنسبة %21.0 من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الذين بلغ عددهم 38953 طالبًا وطالبة، بنسبة %17.5 من إجمالي المشاركين، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 38030 طالبًا وطالبة وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين %17.1، فيما حقق طلاب وطالبات التعليم العام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذين شارك منهم 20183 طالبًا وطالبة المرتبة الرابعة بنسبة %9.1 من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة، إذ بلغ عدد المشاركين منهم 17692 طالبًا وطالبة، بنسبة %8.0.

يذكر أن مسابقة المعرفة الإحصائية تأتي ضمن أبرز فعاليات برنامج المعرفة الإحصائية الذي أطلقته الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بعلوم البيانات والإحصاء، وإطلاعهم على مجالات العمل الإحصائي، ومراحل تنفيذ المسوح الميدانية والتي تشمل جمع البيانات والتأكد من جودتها ودقتها، إضافة إلى توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية؛ وتدريبهم على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المستدامة وإنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030.