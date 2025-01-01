شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 4 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية (4) مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر برأس تنورة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.