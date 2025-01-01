شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" تدشّن نظام "رابط" في 21 مركزًا للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، نظام المعلومات الصحية الموحد "رابط" في 21 مركزًا من مراكزها للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الشرقية والشمالية، بحضور المدير العام التنفيذي للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور أحمد بن محمد العامري.

ويهدف نظام "رابط" إلى تقديم رعاية صحية آمنة بمعايير جودة عالية تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بما يواكب برنامج تحول القطاع الصحي بالمملكة.

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية



وأتمت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، تأهيل وتدريب الكوادر البشرية والفنية على استخدام النظام بمستشفى القوات المسلحة بالظهران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالشمالية، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

يذكر أن نظام "رابط" أُطلق في وقت سابق بمستشفى القوات المسلحة بالقصيم ومراكزه للرعاية الأولية الصحية.​​​​​