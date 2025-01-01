شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تدشّن خدمة النقل الترددي لمنسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات وطنية

الدمام - شريف احمد - دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، خدمة النقل الترددي لمنسوبي الهيئة من وإلى المبنى الرئيس عبر محطة مركز الملك عبدالله المالي «KAFD» التابعة لقطار الرياض.وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض بهدف تسهيل التنقلات اليومية، وتقليل الازدحام المروري، والحد من الانبعاثات الكربونية، مما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة عمل مثالية لمنسوبيها.شهد التدشين جولة للرئيس التنفيذي بدأت من محطة واحة الملك سلمان وصولًا إلى محطة مركز الملك عبدالله المالي، حيث استمع إلى شرح موجز من مسؤولي الهيئة الملكية لمدينة الرياض حول آليات عمل المحطات والمسارات، كما اطلع معاليه على الخدمات المقدمة للركاب، مشيدًا بانسيابية الحركة وسهولة التنقل بين المسارات المختلفة التي يوفرها قطار الرياض.أشار الجضعي إلى أن هذا المشروع يُعدّ أحد الإنجازات الوطنية البارزة في مجال النقل الحديث وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أهمية الأثر الإيجابي لاستخدام خدمات النقل العام بمدينة الرياض في تعزيز جودة الحياة بالعاصمة.كما اطلع على مسار الحافلات المخصصة لنقل منسوبي الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتزم التوسع في خدمة النقل الترددي لتشمل مسارات ومحطات إضافية، بما يسهم في تسهيل التنقل بشكل أكبر لمنسوبيها.ويُعدّ قطار الرياض العمود الفقري لشبكة النقل العام في المدينة، حيث يتألف من 6 مسارات بطول 176 كيلومترًا و85 محطة، منها 4 محطات رئيسة.