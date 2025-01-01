شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة باردة تضرب المملكة مع انخفاض قياسي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

تأثير انخفاض الحرارة

الدمام - شريف احمد - توقع المركزي الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار انخفاض درجات الحرارة من يوم الجمعة 3 يناير إلى الأحد القادم 5 يناير 2025 على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، شمال منطقة المدينة المنورة.وتتراوح درجات الحرارة الصغرى من 0 إلى 3- مئوية.ويمتد تأثير الانخفاض بالحرارة إلى مناطق: القصيم، الرياض، شمال المنطقة الشرقية.حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 4 إلى 1 مئوية.