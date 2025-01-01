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الأرصاد: موجة باردة تضرب المملكة مع انخفاض قياسي في درجات الحرارة

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقع المركزي الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار انخفاض درجات الحرارة من يوم الجمعة 3 يناير إلى الأحد القادم 5 يناير 2025 على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، شمال منطقة المدينة المنورة.
وتتراوح درجات الحرارة الصغرى من 0 إلى 3- مئوية.

تأثير انخفاض الحرارة

ويمتد تأثير الانخفاض بالحرارة إلى مناطق: القصيم، الرياض، شمال المنطقة الشرقية.
حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 4 إلى 1 مئوية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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