اخبار السعوديه

شاب سعودي ينبهر من أسعار مشروع ⁧‫المشرقية‬⁩ 2 في الرياض .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي ينبهر من أسعار مشروع ⁧‫المشرقية‬⁩ 2 في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب سعودي يدعى عبدالعزيز العتيبي، عن انبهاره من أسعار مشروع ⁧‫المشرقية‬⁩ 2 الواقع شرق الرياض.

وظهر العتيبي في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مشروع المشرقية‬⁩ 2، منبهرًا بأسعاره، قائلاً:” من ضمن الأخبار الجميلة اللي ممكن نسمعها اليوم بـ 225 الف ريال تشتري وحدة سكنية .”

وأضاف:” أنت تقدر تسكن بـ 220 ألف ريال وأعلى وبتاخد لك مسكن يكون مناسب .”

وكانت NHC أطلقت مشروع “المشرقية 2 ” الواقع شرق الرياض، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز المعروض العقاري في العاصمة بعد الإعلان عن ضخ 7 آلاف وحدة سكنية بأسعار لا تتجاوز مليون ريال، وتقديم خيارات سكنية تعكس التزامها بتغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وفق جودة حياة عالية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا