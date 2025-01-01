شكرا لمتابعة خبر عن شاب سعودي ينبهر من أسعار مشروع ⁧‫المشرقية‬⁩ 2 في الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب شاب سعودي يدعى عبدالعزيز العتيبي، عن انبهاره من أسعار مشروع ⁧‫المشرقية‬⁩ 2 الواقع شرق الرياض.

وظهر العتيبي في مقطع فيديو وهو يتحدث عن مشروع المشرقية‬⁩ 2، منبهرًا بأسعاره، قائلاً:” من ضمن الأخبار الجميلة اللي ممكن نسمعها اليوم بـ 225 الف ريال تشتري وحدة سكنية .”

وأضاف:” أنت تقدر تسكن بـ 220 ألف ريال وأعلى وبتاخد لك مسكن يكون مناسب .”

وكانت NHC أطلقت مشروع “المشرقية 2 ” الواقع شرق الرياض، وذلك استمرارًا لجهودها في تعزيز المعروض العقاري في العاصمة بعد الإعلان عن ضخ 7 آلاف وحدة سكنية بأسعار لا تتجاوز مليون ريال، وتقديم خيارات سكنية تعكس التزامها بتغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وفق جودة حياة عالية.