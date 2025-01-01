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3 درجات تحت الصفر.. موجة برد على مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توقع المركزي الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار انخفاض درجات الحرارة من يوم الجمعة 3 يناير إلى الأحد القادم 5 يناير 2025 على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، شمال منطقة المدينة المنورة.
وتتراوح درجات الحرارة الصغرى من 0 إلى 3- مئوية.

تأثير انخفاض الحرارة

ويمتد تأثير الانخفاض بالحرارة إلى مناطق: القصيم، الرياض، شمال المنطقة الشرقية.
حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى من 4 إلى 1 مئوية.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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