شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة مريضة من نزيف متكرر دام ثلاث سنوات بمستشفى المذنب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي المختص في جراحة النساء بمستشفى المذنب العام، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إنهاء معاناة مريضة من نزيف متكرر استمر لمدة ثلاث سنوات، كانت المريضة تعتمد خلال هذه الفترة على العلاجات الشعبية، مما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية والنفسية بشكل كبير.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة وصلت إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر وهي في حالة حرجة جداً، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابتها بفقر دم حاد، وعلى الفور تم نقل خمس وحدات دم لتعويض النقص وتحسين حالتها.

أورام ليفية



وأضاف التجمع أن فحص الموجات فوق الصوتية أظهر وجود مجموعة من الأورام الليفية ذات أحجام مختلفة في الرحم، والتي تبين أنها السبب الرئيسي وراء تدهور حالتها الصحية.

وأشار التجمع إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قرر التدخل الجراحي العاجل لإزالة الأورام الليفية من الرحم، واستغرقت العملية حوالي ساعة ونصف، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام.

وخرجت المريضة من المستشفى بعد فترة متابعة قصيرة وهي بحالة صحية جيدة، مما أنهى معاناتها مع الألم التي استمرت لسنوات.