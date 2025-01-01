شكرا لمتابعة خبر عن الثلوج ترسم لوحة فنية بيضاء على جبال اللوز في أجواء باريسية ساحرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في أجواء ساحرة، رسمت الثلوج لوحة بديعة بيضاء على جبل اللوز في منطقة تبوك وشكلت منظرًا طبيعيًا ماتعًا، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة.

وترسم الثلوج مناظر ساحرة سنوياً على قمة “جبل اللوز” خلال فصل الشتاء ليكتسي وشاحًا أبيض يُبهر زواره، كما أنها أدت إلى إغلاق الطريق .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة وتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

‎ويبلغ ارتفاع سلسلة اللوز 2580 مترا فوق سطح البحر، وتعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز فيه.