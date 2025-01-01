شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: موجة برد قاسية تجتاح مناطق واسعة من المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، عن توقعاته لموجة البرد القادمة.

اليوم أول أيام السنة الميلادية الجديدة، مشيرًا إلى أن شهر يناير هو أبرد الأشهر المسجلة في مركز الأرصاد.

وأضاف قائلاً “ممكن أن تصل درجات الحرارة إلى 3 تحت الصفر في الحدود الشمالية وتبوك وشمال المدينة المنورة وشمال حائل والنسبة إلى المنطقة الشرقية تصل درجات الحرارة من درجتين الي أربعة درجات مئوية خلال هذا الأسبوع”.

وأشار إلى أن فصل الشتاء لا يزال ممتدًا لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع استمرار فرص هطول الأمطار خلال هذه الفترة.

وأوضح العقيل أن الموجات الباردة ستواصل تأثيرها على مختلف المناطق في المملكة، مؤكدًا أهمية الاستعداد لهذه الأجواء الشتوية.