شكرا لمتابعة خبر عن تسمية شوارع وقاعات بأسماء رجال أعمال بارزين بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بإطلاق أسماء عددٍ من رجال الأعمال البارزين في المنطقة على بعض الشوارع والطرقات، تقديرًا لدورهم المميز في دعم التنمية والإسهام في خدمة المجتمع المحلي.

وتهدف المبادرة إلى إبراز الجهود التي يبذلها رجال الأعمال والمستثمرون في تعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تكريمهم على إسهاماتهم المستمرة.

ووجه سموه بإطلاق اسم رجل الأعمال سعيد العنقري على قاعة النادي الأدبي في الباحة، تكريمًا لإسهاماته الثقافية والاجتماعية، واسم رجل الأعمال علي بن إبراهيم المجدوعي على أحد الشوارع الحيوية في محافظة بلجرشي، تقديرًا لجهوده في دعم مشاريع المنطقة، إلى جانب إطلاق أسماء رجال أعمال آخرين على عددٍ من المواقع البارزة في المنطقة، وذلك تشجيعًا للمزيد من الشراكات التي تخدم التنمية.

وتأتي هذه المبادرة لتعكس التقدير العميق لإسهامات رجال الأعمال في النهوض بالمجتمع المحلي، وضمن رؤية الباحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الاستثمارية التي تخدم أهالي المنطقة وزوارها.