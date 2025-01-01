شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة حتى الأحد القادم.

وأوضح أن المناطق المتأثرة: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، شمال منطقة المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى مناطق: القصيم، الرياض، شمال المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة وتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.