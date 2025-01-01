شكرا لقرائتكم خبر عن الإرشاد الزراعي يحذر من مخاطر الإفراط في تقديم الشعير للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تقديم الشعير بكميات مفرطة لتغذية الإبل، مشيرة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن على حساب الدهون بدلاً من الكتلة العضلية.



وأوضح الإرشاد الزراعي أن هذه الزيادة في الدهون يمكن أن تؤثر سلبًا على اللياقة البدنية والفحولة لدى الإبل، مما يقلل من أدائها في التزاوج والمسابقات.



عامل أساسي



يؤكد الخبراء أن التغذية المتوازنة تعتبر العامل الأساسي للحفاظ على صحة الإبل وضمان أدائها الأمثل في مختلف الأنشطة.



ودعا الإرشاد الزراعي أصحاب الإبل إلى التنويع في مكونات الأعلاف وتجنب الاعتماد المفرط على الشعير وحده، وذلك لتفادي المشاكل الصحية المحتملة وتحقيق تغذية متوازنة تدعم اللياقة والقوة.