- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة".. هلال رجب يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يُرصد هلال القمر لشهر رجب بعد غروب شمس اليوم والانتقال نحو بداية الليل، بالعين المجردة، حيث يزيّن الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.
ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
قمر أكثر وضوحًاوأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال القمر سيكون أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.