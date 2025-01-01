شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة".. هلال رجب يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قمر أكثر وضوحًا

حركة القمر والأرض

الدمام - شريف احمد - يُرصد هلال القمر لشهر رجب بعد غروب شمس اليوم والانتقال نحو بداية الليل، بالعين المجردة، حيث يزيّن الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال القمر سيكون أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية ويمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.وأرجع أبو زاهرة السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، عادًّا هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.