شكرا لقرائتكم خبر عن "عون الحرم".. مبادرة مبتكرة لخدمة ذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد مبادرة "عون الحرم" التي تنفذها الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي داخل البيت العتيق، رحلة مبتكرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي توفر حلولًا جديدة لتسهيل تنقلهم بالمسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تجري من خلال تفعيل العربات الكهربائية الكبيرة المجهزة بالمنحدرات المناسبة لجميع الفئات من ذوي الإعاقة.

وتبدأ آلية التنفيذ باستقبالهم وتسهيل تنقلهم في ساحات المسجد الحرام بواسطة عربات الجولف، وبوجود عاملين مختصين في هذا المجال، وتغطي ساحات المسجد الحرام وداخل نفق جرول.



تحقيق رضا الزوار والمعتمرين

أفادت الهيئة بأن إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المبادرة خلال عام 1445ھ بلغ 46,590.

وأكدت سعيها لتحقيق رضا الزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة مهيأة تتسم بالرعاية والاهتمام.