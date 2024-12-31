شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الحالات الممطرة الأسبوع القادم سردادي مردادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، م أن معظم أنحاء المملكة ستشهد حالة سقوط أمطار.

وكتب الجهني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “يا ما شاء الله، يا ذكر الله. الحالات الممطرة الأسبوع القادم ‘سردادي مردادي’، حالات ممطرة مميزة بمشيئة الله”.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هناك احتمالًا لحدوث عدم استقرار في الطقس، مع فرصة لهطول الأمطار في بعض المناطق، مما يجعل المواطنين حريصين على متابعة التوقعات باستمرار.

وأضاف المركز أنه لا تزال هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مع احتمال تكون الضباب على مرتفعاتها. كما يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مع إمكانية هطول أمطار خفيفة وتكون الصقيع في بعض مناطق شمال المملكة.