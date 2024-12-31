شكرا لمتابعة خبر عن ناصر القصبي مودعًا 2024: سقوط أقذر نظام في سوريا والعقبى لملالي إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص الفنان ناصر القصبي على توديع عام 2024 قبل ساعات من انتهائه، برسالة يأمل من خلالها سقوط الأنظمة الفاسدة وعودة الاستقرار للمنطقة العربية.

وقال القصبي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “‏عام ٢٠٢٤ غمرنا ببركاته، أولها الشروع في اقتلاع المشروع الصفوي في منطقتنا

ومن جذوره إن شاءالله، سقوط أقذر نظام حكم سوريا منذ ألف عام في مزبلة التاريخ” .

وأضاف: ” والعقبى في بداية ٢٠٢٥ لمشروع ملالي إيران وأذنابهم وزعرانهم في العراق وسحقهم سحقاً بقدر ما عثوا فساداً فيه، ولا يهون الأخ الحوثي” .