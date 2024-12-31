الارشيف / اخبار السعوديه

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُرثي الأمير بدر بن عبدالمحسن في ذكرى رحيله .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُرثي الأمير بدر بن عبدالمحسن في ذكرى رحيله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رثى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الشاعر المخضرم الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، في ذكرى وفاته الأولى.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة رثاء عرضتها قناة”العربية”، تفطر القلوب، تفاعل معها عدد كبير من محبين الشاعر الراحل.

وتوفي الأمير بدر بن عبدالمحسن في باريس، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعرف الأمير بدر بأنه شاعر عرف على الساحة والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي، تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements