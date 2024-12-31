شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُرثي الأمير بدر بن عبدالمحسن في ذكرى رحيله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رثى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الشاعر المخضرم الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود، في ذكرى وفاته الأولى.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدة رثاء عرضتها قناة”العربية”، تفطر القلوب، تفاعل معها عدد كبير من محبين الشاعر الراحل.

وتوفي الأمير بدر بن عبدالمحسن في باريس، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعرف الأمير بدر بأنه شاعر عرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي، تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.