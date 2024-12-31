شكرا لمتابعة خبر عن عبد الله المسند : هناك توجه لتقنين استخدام المياه الجوفية للحفاظ عليها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ناقش الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، تأثير التوسع الزراعي على المياه الجوفية.

وقال المسند إن المياه الجوفية العميقة والقديمة وغير المتجددة، التي امتلأت بهذه الخزانات منذ آلاف السنين، بدأت تتراجع وتتناقص.

ونوه المسند بأن عين السيح في الخرج بدأت تختفي، كما أن بحيرة ليلى في محافظة الأفلاج لا ترى فيها قطرة ماء واحدة.

وأكد المسند أن السبب يرجع إلى التوسع الزراعي، الذي أصبح أكثر تقنيناً.

وتابع المسند بخصوص المزارع الكبرى، أن بعضها بدأ باستيراد الآلاف من الخارج لتربية المواشي، وهذا توجه جيد للحفاظ على المياه الجوفية.