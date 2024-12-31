شكرا لمتابعة خبر عن لقطات حديثة للأمير خالد بن طلال مع ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت لقطات حديثة صورًا للأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود برفقة نجله الأمير الوليد.

وأظهرت الصور التي نشرها الأمير خالد عبر حسابه بمنصة «إكس»، وهو يحتضن نجله تارة ويقبل وجهه تارة أخرى، في مشهد أثار تفاعل الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وكتب الأمير خالد على الصور : “أدعو الله عز وجل بإسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى و صفاته العلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع بداية عام 2025، أن يشافي ويعافي والدتي وابني الوليد ومرضانا ومرضى المسلمين” .

وكان الأمير الوليد بن طلال دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر حادث سير تعرض له أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن .

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