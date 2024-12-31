شكرا لمتابعة خبر عن مدني الرياض ينقذ طفل احتُجز داخل خزنة إلكترونية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إنقاذ طفل احتُجز داخل خزنة إلكترونية بسبب عبثه مع أصدقائه.

ووقع الحادث عندما قام الطفل بمحاولة اللعب بالخزنة الإلكترونية، مما أدى إلى احتجازه بداخلها، وعلى الفور، تم إخطار الدفاع المدني، الذي تحرك بسرعة للتعامل مع الوضع، حيث عمل الفريق على فتح الخزنة بعناية لضمان سلامة الطفل، ونجحوا في إخراجه بأمان.

كما جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت التقارير الأولية استقرار حالته الصحية.

ومن جانبه، دعا الدفاع المدني الأسر إلى مراقبة الأطفال، وتجنب ترك الأجهزة أو الأماكن التي قد تشكل خطرًا في متناولهم؛ تعزيزًا لسلامتهم ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.