الوقف الصحي يمول 26 جمعية أهلية

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم الحيدري، أن الصندوق يحرص على تبني المبادرات النوعية التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا في أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن أبرز المشاريع المدعومة تشمل مشروع تأهيل المتعافين من الإدمان، ومشروع توفير أجهزة طبية منزلية، ومبادرة فحص سرطان الثدي والقولون.
ويسعى الصندوق من خلال هذه المبادرات إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من تقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا، مستندًا في ذلك إلى مرتكزاته الأساسية التي تشمل سرعة الاستجابة، ومرونة الحركة، والشراكة مع المجتمع.
يذكر أن صندوق الوقف الصحي يهدف إلى بناء نموذج لوقفٍ صحي قادر على الإسهام في مواجهة التحديات الصحية، وتسهيل وتفعيل جهود مكونات المجتمع للإسهام فيها، والتقليل من آثارها من خلال مبادرات نوعية ومستدامة.
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