أمطار وصقيع على الشمالية

هطلت أمس، أمطار خفيفة على مدينة عرعر وعلى محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، فيما تواصل تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتهيأت الفرصة لهطول مطار رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب على مرتفعاتها كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ومرتفعات الباحة. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.



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