1900 طن أنقاض ونفايات بالشرقية

أسفرت جهود أمانة المنطقة الشرقية في أعمال النظافة، وتحسين المشهد الحضري، خلال عام 2024، في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، عن رفع أكثر من تسعمائة وعشرة آلاف طن من مخلفات الأنقاض، وأكثر من تسعمائة واثنين وتسعين ألف طن من النفايات.

وبينت أن مخلفات البناء والنفايات تعدّ أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها، مشيرة إلى رفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من الوقوع في المخالفات المرتبطة بأعمال البناء من خلال الالتزام بضوابط التخلص من المخلفات، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونوّهت الأمانة إلى حرصها على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، في المنطقة لتحقيق جودة الحياة فيها.

كما دعت الجميع للإبلاغ عن أي تشوهات بصرية من مخلفات بناء وغيرها عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.