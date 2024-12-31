1900 طن أنقاض ونفايات بالشرقية

وبينت أن مخلفات البناء والنفايات تعدّ أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها، مشيرة إلى رفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من الوقوع في المخالفات المرتبطة بأعمال البناء من خلال الالتزام بضوابط التخلص من المخلفات، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ونوّهت الأمانة إلى حرصها على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، في المنطقة لتحقيق جودة الحياة فيها.
كما دعت الجميع للإبلاغ عن أي تشوهات بصرية من مخلفات بناء وغيرها عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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